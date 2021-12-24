الإفراج عن الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك كون هيه قبل انتهاء فترة عقوبتها

أعلن المكتب الرئاسي في سول اليوم الجمعة أن الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك كون هيه ، المدانة في قضايا فساد، سيفرج عنها مبكرا عن موعد انتهاء عقوبتها قبيل نهاية العام في إطار العفو الخاص للرئيس مون جيه-إن بمناسبة العام الجديد.

وكانت ابنة الدكتاتور العسكري بارك تشونج قد تورطت في فضيحة خلال فترة وجودها في المنصب والتي تسببت في اندلاع احتجاجات في الشوارع لعدة شهور.

وأدى ذلك لعزلها من قبل المحكمة الدستورية في عام 2017 .وألقي القبض على بارك في وقت لاحق ووجهت إليها تهمة إساءة استخدام السلطة والفساد وتهم أخرى

وتقضي السياسية المحافظة حاليا ما مجموعه 22 عاما في السجن.

وفي كانون ثان/يناير الماضي، أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الحكم بسجنها بتهمة إساءة استخدام السلطة وجرائم أخرى، منهية بذلك معركة قانونية طويلة الأمد.