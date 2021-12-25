حزب رئيس الوزراء الباكستاني يعلن حل هياكله التنظيمية

أعلن وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشودري، اليوم الجمعة، أن حزب "حركة الإنصاف في باكستان" الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، قرر حل الهياكل التنظيمية للحزب؛ بسبب الهزيمة التي مني بها الحزب خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا في إقليم خيبر باختونخوا.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، في معرض تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة إسلام آباد، إن رئيس الوزراء عمران خان، يشعر باستياء شديد بسبب ما تردد من شكاوى من انتشار المحسوبية والمحاباة بين عائلات أعضاء في الحزب بدلا من مبادئ النزاهة والاستحقاق خلال هذه الانتخابات، وأن ذلك كان له دور كبير في عدم اختيار العناصر الصالحة لخوض الانتخابات ، ما تسبب في هزيمة الحزب.

وأضاف: "الحزب قرر تشكيل لجنة دستورية جديدة لوضع استراتيجية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الإقليم"، مشيرا إلى أن الحزب قرر حل هياكله التنظيمية عبر أنحاء باكستان في ضوء الوضع الراهن.