أشرف صبحي: من حق مرتضى منصور الترشح في انتخابات نادي الزمالك

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كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحقية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الترشح للانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": «انتخابات الزمالك ستسير وفقا للائحة الاسترشادية».

وأضاف: «حدثت أزمة كبيرة في نادي الزمالك وتدخلنا بأكثر الطرق مرونة لتهدئة الوضع والتزمنا بالقوانين».

وأكمل وزير الشباب والرياضة: «نعمل دائما من أجل المؤسسة فقط ولا نميل لأي فرد يريد أن يكون رئيسا للنادي».

وواصل أشرف صبحي: «أحيانًا لا نتدخل بسبب اللوائح الداخلية التي توافق عليها الجمعية العمومية هو شأن داخلي».

وتابع: «مجلس الدولة يميل لأن تنتظم انتخابات الزمالك باللائحة الاسترشادية خاصة في ظل دلائل رئيس النادي عليها».

وعن تعرضه للهجوم من قبل بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي .. أجاب: «أنا وزير الشباب والرياضة، أحيانا جمهور الأهلي يتهمني بدعم الزمالك والعكس، أنا أسير في خط مستقيم فقط».

وأتم: «لقد لعبت في كاراتيه النادي الأهلي لمدة سنة، ولعبت وعملت داخل نادي الزمالك، أنا لا أرى سوى مصر».