أشرف صبحي: من حق مرتضى منصور الترشح في انتخابات نادي الزمالك

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحقية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الترشح للانتخابات لفترة رئاسية جديدة.
وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": «انتخابات الزمالك ستسير وفقا للائحة الاسترشادية».
وأضاف: «حدثت أزمة كبيرة في نادي الزمالك وتدخلنا بأكثر الطرق مرونة لتهدئة الوضع والتزمنا بالقوانين».
وأكمل وزير الشباب والرياضة: «نعمل دائما من أجل المؤسسة فقط ولا نميل لأي فرد يريد أن يكون رئيسا للنادي».
وواصل أشرف صبحي: «أحيانًا لا نتدخل بسبب اللوائح الداخلية التي توافق عليها الجمعية العمومية هو شأن داخلي».
وتابع: «مجلس الدولة يميل لأن تنتظم انتخابات الزمالك باللائحة الاسترشادية خاصة في ظل دلائل رئيس النادي عليها».
وعن تعرضه للهجوم من قبل بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي .. أجاب: «أنا وزير الشباب والرياضة، أحيانا جمهور الأهلي يتهمني بدعم الزمالك والعكس، أنا أسير في خط مستقيم فقط».
وأتم: «لقد لعبت في كاراتيه النادي الأهلي لمدة سنة، ولعبت وعملت داخل نادي الزمالك، أنا لا أرى سوى مصر».