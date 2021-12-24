الصين تشدد إجراءات السيطرة على فيروس كورونا خلال موسم الأعياد القادمة

شددت السلطات المركزية الصينية على تنفيذ إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والوقاية منه من أجل منع عودة ظهور الجائحة وانتشارها خلال موسم الأعياد القادمة.

وذكر منشور صادر عن المكتبين العامين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة بشكل مشترك، أنه يتعين بذل المزيد من الجهود للحد من تدفق الأشخاص والتجمعات خلال الفترة من يوم رأس السنة الجديدة وحتى عطلة عيد الربيع.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وحث المنشور السلطات المحلية على تعزيز تدابير السيطرة على الجائحة والوقاية منها في مدن الموانيء وتحسين أنظمة المراقبة والإنذار المبكر للجائحة.

وفيما يتعلق بذروة السفر الاعتيادية خلال العطلات، حث المنشور على التطبيق الصارم لمتطلبات السيطرة على الجائحة والوقاية منها.

ومن ناحية أخرى، دعا المنشور إلى تنفيذ سياسات المساعدة الاجتماعية لضمان الاحتياجات المعيشية الأساسية.

جدير بالذكر أن عيد الربيع الصيني لعام 2022 يوافق في الأول من فبراير.