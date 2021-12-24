حزن لعشاق ماكدونالدز اليابانيون بسبب أزمة نقص البطاطس في الوجبات

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خابت آمال الكثير من عشاق مطاعم ماكدونالدز في اليابان أكثر الدول تفضيلا لتلك الوجبة السريعة إذ أعلن ماكدونالدز أمس الثلاثاء عن تقليل كمية البطاطس في وجباته ضمن نطاق دولة اليابان بسبب نقص حاد في المخزون.

وذكرت فرانس برس نقلا عن بيان ماكدونالدز أن إجراء تقليل البطاطص سيستمر لمدة أسبوع ينما أضاف البيان إن عملية توفير المزيد من البطاطص تعد أمرا صعبا في الفترة الحالية.

وتأتي تلك الأزمة بسبب فياضانات كندا وتعطل موانئ فانكوفر التي تمد اليابان بكثير من السلع عن طريق الخط البحري.

وتتزامن أزمة البطاطص اليابانية مع عطلات راس السنة حيث يزيد الإقبال علي ماكدونالدز وكنتاكي في آن واحد.

ويذكر أن أزمة البطاطص الخاصة بماكدونالدز وقعت عام 2014 باليابان بسبب إضرابات عمال ميناء فانكوفر ما جعل الأفرع اليابانية من المطعم تستورد البطاطس المجمدة عبر الجو إذ إستوردت حينها 1000 طن.

وقد شهدت بريطانيا منذ أشهر أزمة في مشروبات ماكدونالدز بسبب تعطل خطوط النقل البري تبعا لإجراآت بريكست الأخيرة.

وتعد اليابان أكبر سوق آسيوي لمطاعم ماكدونالدز إذ تزيد فروع المطعم في اليابان عن الثلاثة آلاف فرع.