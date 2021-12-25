مبعوث أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في شمال الصومال

دعا منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة الإنسانية في الصومال، آدم عبد المولى، اليوم الجمعة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة "بوساسو" الساحلية التجارية الواقعة شمال شرق الصومال، وذلك في أعقاب القتال المكثف الذي شهدته المدينة بين قوات أمنية متصارعة.

وأعرب المبعوث الأممي، في بيان، عن قلقه بشأن تأثير العمليات العدائية المستمرة على حياة المدنيين في المدينة، مضيفا: "إنني أحث كافة أطراف الصراع على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الإنساني الدولي والعمل من أجل ضمان وصول عمال الإغاثة إلى كافة المدنيين المحتاجين للمساعدة".

وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان مدينة بوساسو تعرضوا للتشرد بسبب القتال بين وحدة مكافحة الإرهاب وقوات أمن "بونتلاند" وقوات الأمن النظامية الموالية لرئيس بونتلاند، مضيفا أن إغلاق المتاجر أدى إلى عرقلة حصول السكان على إمدادات أساسية في الوقت الذي يعانون فيه من آثار الجفاف، وأنه يشعر ببالغ القلق إزاء الآثار السلبية الناجمة عن القتال ومن بينها عرقلة شركاء الأمم المتحدة في مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المشردين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية بصورة عاجلة.