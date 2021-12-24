 فيديو.. محمد الحلو يروي تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء في إحدى حفلاته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. محمد الحلو يروي تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء في إحدى حفلاته

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 12:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 12:13 ص
روى المطرب محمد الحلو، تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء خلال إحدى حفلاته الغنية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة "on"، وعُرضِ مساء الخميس، إن الحفل كان في أوبرا الإسكندرية، وانقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ هناك، واصفًا ذلك بـ"الأمر الغريب".

وأضاف: "الكهرباء رجعت بعد دقيقة لكن الصوت مكنش طالع.. لقيت الناس غنّوا معايا.. وأنا أخطأت في كلمة في أغنية وحياتك يا حبيبي لقيتهم همَّ بيصلحوا ورايا".

وكال الحلو، المديح في جمهور الإسكندرية ومدينة دمنهور (بمحافظة البحيرة)، ووصفهم بأنهم "سميّعة" ويتذوقون الموسيقى بشكل كبير.



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