علي الحجار: هدى سلطان نصحتني بتناول الفسيخ والبصل قبل كل حفلة

قال المطرب الكبير علي الحجار، إنّ الفنانة هدى سلطان نصحته بتناول الفسيخ والبصل قبل النوم في ليلة كل حفلة سيقدمها.

وأضاف الحجار، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة "on"، وعُرض مساء الخميس، أن الفسيخ والبصل يعملان على شد الأوتار والقضاء على أي التهابات على الأحبال الصوتية، مضيفًا: "جربت كده ولقيت الكلام صحيح".

وأوضح أنّه استمرّ في فرقة التخت العربي دون علم والده المطرب الراحل إبراهيم الحجار لمدة سنة كاملة، علمًا بأنه أكد أن والده كان رافضًا لانضمامه للوسط الفني.

وأشار إلى أنّ أولى حفلاته الغنائية مع الفرقة كانت ستُعرض في التلفزيون فطالبت والدته أن يُبلغ والده.

وتابع الحجار أنّه غنّى في مئات الحفلات، لكن دائمًا ما يكون متوترًا قبل التسجيل، وذلك منذ حفلته الأولى.