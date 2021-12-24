ألمانيا: استمرار تراجع المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضا جديدا اليوم الأربعاء مقارنة بأمس الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 8ر265 مقابل 3ر280 أمس الخميس، مقابل 8ر331 قبل أسبوع ومقابل 5ر404 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 35 ألفا و431 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 50 ألفا و968 حالة قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 370 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 437 قبل أسبوع.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و959 ألفا و67 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الخميس إلى 55ر4 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 57ر4 حالة أول أمس الأربعاء. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و48 ألفا و800 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 110 آلاف و119حالة.