رئيس وزراء لبنان يعتزم تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن عزمه تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي، وذلك في تهنئة بالأعياد تقدم بها إلى البنانيين.

وقال ميقاتي" إننا عازمون على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وأضاف " في مناسبة الأعياد المجيدة يتقدم رئيس مجلس الوزراء بأحرّ التهاني لجميع اللبنانيين والمسيحيين خصوصاً"، متمنياً أن "تحمل الأيام المقبلة السلام والأمان للجميع وأن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين جميعاً مما يعيشونه من أزمات مؤلمة".

يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر الماضي. وفي آخر جلسة له طالب وزراء " حركة أمل" و " حزب الله "بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ. ويشترط وزراء "حركة أمل" و " حزب الله" المشاركة في جلسات الحكومة حال اتخذت الحكومة موقفاً من القاضي البيطار.