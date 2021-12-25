وزيرة الهجرة تعلن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج الاثنين المقبل

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج يوم الإثنين المقبل، تتعلق بشحن الجثامين وتعويض الأسر التي فقدت أبناءهم.



ووجهت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى يعقد تحت عنوان :"المصريون في الخارج" نجاحات وتحديات ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى"، الشكر لوزير الداخلية ورئيس الرقابة المالية ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، من أجل المساهمة في تنفيذ هذا الطلب الملح، واصفة أزمة وفاة المصريين بالخارج بأنها تمس قلوبنا جميعا فضلا عن الأعباء المالية.



تجدر الإشارة إلى أنه انطلق منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.