تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات على حراسة محطة كهرباء بالجيزة

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشر "فيديو" على السوشيال ميديا "فيسبوك" يتضمن إستغاثة لاحد الأشخاص يدعي قيام أخر بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة معه، بمنطقة صحراوية بدائرة مركز شرطة العياط، إلى أنه نشبت مشاجرة بالايدي بين طرفين دون أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة نارية.

وأضافت التحريات أن المشاجرة نشبت بين كلاً من طرف أول 3 أشخاص "أحدهم المعنى بمقطع الفيديو المشار إليه"، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم ، وطرف ثان شخصين ، مقيمان بدائرة المركز.

وأوضحت ان وراء نشوب المشاجرة خلافات على حراسة إحدى محطات الكهرباء "تحت الإنشاء".

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة، مكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وبمواجهة أحد أفراد المشاجرة من الطرف الأول "المعني بمقطع الفيديو" عن إدعائه بإطلاق أعيرة نارية قرر أنه إدعى ذلك خلال مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة التعاطف معه.

،كما أمكن التوصل إلى أحد شهود الواقعة خفير خصوصى ، مقيم بدائرة المركز، الذى أقر بمضمون الفحص.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.