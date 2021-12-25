 بريطانيا: 122 ألف إصابة جديدة بكورونا بينها 23 ألفا بمتحور أوميكرون - بوابة الشروق
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بريطانيا: 122 ألف إصابة جديدة بكورونا بينها 23 ألفا بمتحور أوميكرون

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 11:18 م

أعلنت المملكة المتحدة، تسجيل 122 ألفًا و186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة سجلت أيضًا 137 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وأوضحت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، أن من بين الإصابات 23 ألفًا و719 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي لمصابي أوميكرون في بريطانيا 114 ألفًا و625 حالة، بينهم 29 حالة وفاة بالمتحور.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس تسجيل 119 ألفًا و789 حالة إصابة جديدة بالفيروس و147 وفاة.

 

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