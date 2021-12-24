قالت الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن الطرق الزلقة الناتجة عن الطقس الشتوي في أجزاء من ألمانيا أدت إلى وقوع مئات حوادث السير ووفاة شخصين على الأقل.

وأصيب كثيرون آخرون بجروح. لكن في معظم الحالات تعرض الاشخاص لصدمة وتلفيات بالسيارات.

وتوفي سائق يبلغ من العمر 19 عاما في حادث تصادم بين سيارتين في منطقة ليك في ولاية مكلنبورج شمال شرقي البلاد. وأصيب سائق السيارة الأخرى بجروح خطيرة. ولم يتم تحديد سبب الاصطدام الذي وقع بالقرب من راينبرج.

وفي حادث مروري خطير آخر في منطقة شتادة بولاية ساكسونيا السفلى، توفيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعد ظهر يوم الخميس.

ومن المفترض أن والدها ، الذي كان يقود السيارة، فقد السيطرة على السيارة التي كانت تقل خمسة أشخاص بسبب الطريق الزلق. وتم نقل السائق واثنين من اطفاله الذين تبلغ أعمارهما 4 و 8 سنوات وصبي يبلغ من العمر 15 عاما إلى مستشفيات المنطقة. وقالت الشرطة إن بعضهم أصيب بجروح خطيرة.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 190 حادثا مروريا يوم الخميس وسط ظروف طقس ثلجية في شليسفيش هولشتاين المتاخمة للدنمارك.

وأثر الطقس الشتوي أيضا على المسافرين بالقطارات في شليسفيش هولشتاين.

وحدثت تأخيرات وإلغاءات في بعض الخطوط الإقليمية وخطوط المسافات الطويلة.

وإلى الجنوب في بافاريا كان الطريق 6 بالقرب من أمبرج زلقا أيضا، حيث تعرضت 20 سيارة إلى 9 حوادث ضمن مسافة كيلومتر واحد تقريبا. وأصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفيات. وأغلقت السلطات الطريق مؤقتا.

وفي الوقت ذاته أصطدمت حافلة بسيارات كانت متوقفة في ريجنسبورج القريبة.

كما تم تسجيل حوالي 45 حادثا في بافاريا السفلى، ووفقا للشرطة فقد أصيب شخص بجروح طفيفة. كما تم إغلاق ثلاثة شوارع بسبب اعاقة الجليد الزلق لحركة المرور بها.