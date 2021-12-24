خبير اقتصادي: مديونية الدول العربية تمثل 45% من الناتج الإجمالي لها

قال الدكتور خالد زكريا أمين، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنّ مديونية الدول العربية تمثل 45% من الناتج الإجمالي لهذه الدول.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مستدينة فى العالم كما أن الصين لها قروض مرعبة للغاية، موضحا أن بعض الدول الغنية تستدين لتسريع حركة النقد.

وأشار إلى أنّه كلما كان هناك رشد في إدارة الدين كان المؤشر الاقتصادي فى أمان، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الاقتراض لسد العجز والاقتراض لتمويل مشروعات.

واستكمل: "مصر من الدول التي لديها عجز دائم في الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات الاستثمار شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي".