إحالة صاحبة شركة فلاتر بالمنيا للمحكمة الاقتصادية مع استمرار الحبس بتهمة النصب وغسيل الأموال

متهمة بالنصب في المنيا بين توظيف الأموال وإحالتها للمحكمة الاقتصادية



قال حسام هيكل المحامي بالمنيا، إن محكمة جنح مركز المنيا، قضت بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، بإحالة راندا - ا، وتقيم بقرية بني أحمد الغربية صاحبة شركة فلاتر بمركز المنيا، للمحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال؛ بعد اتهامها بالنصب وغسيل الأموال بما يقدر بعدة ملايين من الجنيهات وعدة قضايا.



وأضاف هيكل، محامي الضحايا في تصريحات اليوم، أنه تم إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لما نُسب إليها من اتهامات بتوظيف الأموال وتشغيلها، مشيرا أنه قد قدم في احدث الجلسات السابقة إقرار يفيد شراكتها مع المدعو محمد - س، الشهير بالداقوفي "متهم بالنصب في سمالوط"، وأيضا يفيد بشراكتها مع عضو مجلس نواب حالي عن مركز المنيا.



وأدلت لها المتهمة في أقوالها بأنها تدير شركة والدها، وقضت المحكمة الجنح بعدم اختصاصها نوعيا لنظر الدعوى، مع استمرار حبس المتهمة وتحديد لها جلسة داخليا وإضافة المتهمين الجدد.



وأشار محامي الضحايا، أنه تم أيضا تحديد جلسة جنايات اقتصادية الخاصة للمتهم بالنصب في سمالوط، محمد - س، إلى جلسة 18/1/2022 جنايات اقتصادية.



تعود أحداث الواقعة عندما قرر المستشار محمد المأمون رئيس دائرة الجنح ب بمحكمة المنيا، باستمرار حبس رندا - ا، صاحبة شركة فلاتر بمركز المنيا، مع تحديد جلسة النظر في القضية إلى 22 ديسمبر من الشهر الجاري، علي ذمة القضية؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، والحصول على ربح من تشغيل الأموال، دون الوفاء بالتزامه.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من مدير مباحث المديرية، يفيد قيام رئيس مباحث مركز المنيا، بالقبض على سيدة تدعى ، راندا - ا، 32 عاما، تقيم بقرية بنى أحمد الغربية، وتعمل مديرة شركة فلاتر، بناء على إصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمركز المنيا الجزئية؛ لاتهامها بتشغيل الأموال والتربح من وراء اسم الشركة وجمع أموال باهظة بحجة تشغيلها وزيادة الربح.