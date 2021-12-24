لجنة في جامبيا تخلص إلى مسؤولية يحيى جامع عن جرائم قتل واغتصاب

خلصت لجنة لتقصي الحقائق في جامبيا إلى أن الرئيس السابق يحيي جامع مسؤول عن جرائم قتل واغتصاب وتعذيب خلال فترة حكمه التي دامت 22 عاما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وتلا كيمبينج تاه، المسؤول بوزارة العدل تقريرا اليوم الجمعة يلقي بالمسؤولية في جرائم على جامع ومعاونين له ذكر أسماءهم.

وقال كيمبينج تاه للصحفيين في العاصمة بانجول إن نتائج التقرير ليست ملزمة قانونا، حيث ما زال المتهمون "يستفيدون من افتراض براءتهم".

وشكل اللجنة، التي توصلت لنتائجها الشهر الماضي بعد حوالي ثلاثة أعوام من التحقيق، آدم بارو خليفة جامع . وقد فاز بارو بفترة ثانية في منصبه بعد الانتخابات في الرابع من كانون أول/ ديسمبر.

وتولى جامع، الذي يعيش في المنفى بغينيا الاستوائية حاليا، مقاليد السلطة في البلاد عقب انقلاب في 1994، وقاد نظاما تم اتهامه بالتورط في حالات التعذيب والإختفاء القسري.