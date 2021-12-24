قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر تعرض لانتقادات بعد كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية، بسبب عدم تقديم أداء جيد على غرار البطولات الإفريقية الثلاث التي حصدها الفراعنة في 2006 و2008 و2010.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد": "روح المنتخب المعهودة لم تكن موجودة بالشكل المناسب خلال التصفيات، لذلك كان هناك توقف كي يكون الأداء الأفضل"، مؤكدًا أن كيروش يمتلك سيرة ذاتية كبيرة ولديه ثقة عالية في ذاته.

وأضاف: "ليس من دوري تحليل الأداء لكن سأتحدث عن الموقف، المستهدف للمنتخب حاليًّا كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم، البطولة العربية كانت إعدادًا، والمكسب منها أننا شاهدنا لاعبين يؤدون بروح عالية".

وحول الانتقادات التي وجهت للاعبين بسبب عدم ترديد النشيد الوطني بقوة، على غرار المنتخبات العربية الأخرى، صرّح الوزير: "هذه ثقافة يجب أن تنمى في كافة المناسبات، لكن المباريات شهدت روحا عالية من قبل اللاعبين، والأهم النتيجة".

وأكد أن تجربة عدد كبير من اللاعبين، واختيار لاعبين عدة من الدوري المصري، أهم مكتسبات المشاركة في البطولة العربية.

وأكمل: "القلق أمر طبيعي، لكن التفاؤل موجود والأهم زيادة التركيز خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن الدعم السياسي للرياضة غير مسبوق.

واستطرد: "مش عايزين نقول اللاعب ده في نادي إيه، كله يلعب في منتخب مصر، وهو ما أؤكده للاعبين، لا نرى لونا سوى قميص منتخب مصر".