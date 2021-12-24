دايملر تخفض حصتها في مشروع دينزا للسيارات الكهربائية إلى 10%

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خفضت شركة دايملر الألمانية للسيارات بشكل كبير حصتها في مشروعها المشترك للسيارات الكهربائية مع شريكها الصيني "بي واي دي".

وستستحوذ "بي واي دي أوتو اندستري" في المستقبل على 90% من مشروعهما المشترك "دينزا" حسبما أفاد بيان صادر عن دايملر معلنا عن إعادة الهيكلة اليوم الجمعة.

وستمتلك الشركة ومقرها شتوتجارت حصة 10% المتبقية.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية نقل الأسهم في منتصف عام 2022.

وتأسست شركة دينزا، ومقرها مدينة شينتشين الصينية، مناصفة في مارس عام 2012. وركزت العلامة التجارية على السيارات الفارهة.

وجاء في البيان أن "دينزا سوف تنتج طرازات جديدة للسوق الصينية في عام 2022، وأنها ستسعى لكسب مزيد من فرص النمو".