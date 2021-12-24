رئيس الكنيسة الأسقفية: المسيح يولد كل يوم في قلوب ملايين البشر

قال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور سامي فوزي، إننا لا نكتفي بالاحتفال بميلاد المسيح ليلة عيد الميلاد ولكن نحتفل به كل يوم في السنة روحيًا مضيفًا: فيمكنك أن تقول إنه يولد كل يوم من العام في قلوب آلاف وملايين من البشر، مما يؤثر في حياتنا أكثر من الاحتفالات التقليدية بالميلاد، معربا عن سعادته بميلاد المسيح.



وأضاف خلال عظته في قداس عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم للغربي وذلك للكنيسة الأسقفية، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وسط إجراءات احترازية مشددة، يمكنك أن تعبر عن الفرح أولا كما فعلت الملائكة بالخدمة العامة، مضيفًا: البعض مدعوين أن يتكلموا مع كثيرين، عن المخلص وقدرته أن يخلص البشر.



وقال رئيس الأساقفة: كلامنا ومشاركتنا عن الأخبار السارة لا تتوقف وأصلي أن يعطيكم الرب فرحًا عظيمًا ونحن نحتفل بميلاد السيد المسيح المخلص وسنة جديدة مليئة بالبركات، نفرح فرح لاينطق به ومجيد.



وترأس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القداس، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، فيما حظرت الكنيسة الدخول بلا كمامات.



ووفرت الكنيسة، شاشات عرض تقدم خدمة الصلاة مع بث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توفير خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة وركن للصم، مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.