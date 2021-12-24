وجه رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النوير، اليوم الجمعة، الدعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي تقرر عقدها يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم .

وفي سياق متصل، جددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا التزامها بدعم الانتخابات الليبية واستعدادها على دعم وتعزيز الاجراءات القائمة للوصول بليبيا آخرا إلى بر الأمان والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن البعثة قولها " إن ذكرى الاستقلال هذا العام تتزامن مع أحداث مفصلية في ليبيا، حيث يعمل الليبيون مع شركائهم لتحقيق انتقال سلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ".