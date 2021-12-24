 سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير سعودي استعدادات موسم الحج المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 24 ديسمبر 2021 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير سعودي استعدادات موسم الحج المقبل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 6:25 م | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 6:25 م

بحث السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، مع وزير شئون الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الاستعدادات الجارية لموسم الحج المقبل والإجراءات التي تتخذها المملكة لتسهيل وتيسير إجراءات الحج والعمرة للراغبين من المعتمرين والحجاج المصريين.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن السفير المصري قدم للوزير السعودي التهنئة على تعيينه بالمنصب، مثنيا على جهوده المتميزة أثناء توليه وزارة الصحة، والتي ساهمت في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا بالمملكة بكفاءة استثنائية.

ومن جانبه، أعرب الوزير السعودي، عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك