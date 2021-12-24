رئيس جهاز تعمير سيناء: الأنفاق ساهمت في زيادة معدلات التنمية

قال المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن التنمية في سيناء بدأت في الظهور بعد 2014، وأصبحت وتيرة المشروعات في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن من أهم الدلائل على ذلك الأنفاق التي تمت أثناء هذه الفترة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي.

واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الأنفاق التي تم بنائها ساعدت خلال الفترة الماضية على زيادة معدلات التنمية في سيناء بجميع المجالات، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا على المشروعات التنموية في سيناء وكذلك المدن الجديدة.

وتابع، أن من أهم المدن الجديدة التي يتم إنشائها في سيناء، ببئر العبد ورفح والإسماعيلية الجديدة وغيرهم، بالإضافة للتجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء للأهالي، مشيرًا إلى أن سيتم العمل على تمليك المواطن 5 فدان مستصلحين مع منزل في تجمع كامل للمرافق والخدمات.

وأضاف، أن القطاع الخاص له دور كبير في تنمية سيناء، وظهر ذلك من خلال التنمية في شرم الشيخ، والتي أصبحت اليوم مدينة عالمية بها حجم استثمارات كبير، وسيظهر دور القطاع الخاص الفترة المقبلة بشكل أكبر، متابعًا أن الحكومة عملت على توفير البنية التحتية في شرم الشيخ ومنطقة رأس صدر استعدادًا للاستثمارات بهما.