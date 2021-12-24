بدء احتفالات عيد الميلاد في القدس

بدأت احتفالات عيد الميلاد المجيد التقليدية في القدس، اليوم الجمعة، بانطلاق موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة إلى مدينة بيت لحم.

وانطلق الموكب بحضور رئيس الأساقفة لبطريرك القدس للاتين المدير الرسولي البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، والمطران وليم شوملي والمطران بولس ماركوتسو، ورئيس المعهد الاكليريكي الأب برنارد بوجي، وعدد من رجال الدين المسيحيين، بحسب وكالة أنباء الفلسطينية (وفا).

ويعد انطلاق الموكب أحد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد تبادل التهاني في مقر البطريركية وتوجيه رسالة الميلاد من القدس.

ويقيم رئيس الأساقفة المدبر الرسولي بيير باتيستا بيتسابالا قداس منتصف الليل هذا العام في كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية.

ويحتفل المسيحيون الذين يسيرون على التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد اليوم. ويقدر عدد مسيحيي القدس بـ15 ألفا، منهم نحو 6 آلاف يعيشون في البلدة القديمة منها، و6 آلاف آخرين خارجها، بينما يعيش 3 آلاف منهم خارج جدار الضم والتوسع العنصري.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تقام فيه الاحتفالات في ظل قيود فيروس كورونا.

ولاحتواء انتشار متحور أوميكرون، أغلقت إسرائيل الحدود أمام الأجانب بداية الشهر. وبالتالي تقام احتفالات الكريسماس بدون سياح أو حجيج.