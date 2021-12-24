محافظ النجف يقدم استقالته للحكومة العراقية

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري اليوم الجمعة تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.



وقال الياسري في تصريح صحفي أنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة العراقية من دون تعرضه لأية ضغوط من أي طرف سياسي.



وكان محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي أعلن الإربعاء استقالته من منصبه على خلفية مظاهرات احتجاجية أسفرت عن أصابة ثلاثة متظاهرين برصاص القوات الأمنية.



ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم في بيان صحفي الحكومة العراقية لتأمين الحماية لمحافظ النجف لؤي الياسري وعائلته من أي سوء محتمل قد يلحق به والتعامل مع استقالته وفق القانون والإسراع بتنصيب محافظ جديد للنجف.