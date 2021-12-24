نائب رئيس وزراء بولندا يتهم ألمانيا ببناء الرايخ الرابع

اتهم نائب رئيس الوزراء البولندي وزعيم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، الحكومة الألمانية الجديدة بالرغبة في تحويل الاتحاد الأوروبي إلى "رايخ رابع".

واستخدم قادة آخرون في الحزب مؤخرا، العبارة ذاتها لوصف نوايا حكومة ائتلاف يسار الوسط الجديدة في برلين، المكونة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والديمقراطيين الأحرار، تجاه أوروبا.

وفي حقيقة الأمر، فإن الاتفاق الذي صاغته الأحزاب الثلاثة التي شكلت الحكومة في ألمانيا ينص على أن هدفها النهائي هو دولة أوروبية اتحادية.

وأدانت حكومة الحزب البولندي هذا الجانب من الاتفاق، حتى أن كاتشينسكي زعم أن مثل هذه الدولة من شأنها أن تسلب بولندا حقها في تقرير المصير.

واستغل رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس الأخيرة إلى وارسو للتعبير عن انتقاده لتطلعات الحكومة الائتلافية نحو الاتحاد الأوروبي، مستخدما أيضا مصطلحات انفعالية مرتبطة بالرايخ الثالث.

ووجدت الحكومة البولندية نفسها على خلاف مع المفوضية الأوروبية بشأن إعادة هيكلة السلطة القضائية في البلاد، والتي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها ترقى إلى تسييس القضاة.

وبدأت المفوضية الأوروبية بالفعل العديد من الإجراءات ضد وارسو نتيجة للإصلاحات، كما رفعت دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية، مما تسبب في حدوث صدع عميق بين وارسو وبروكسل.