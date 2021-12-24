التموين: عدد المستفيدين من الدعم حاليًّا أكثر مما ينبغي

قال اللواء إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ لجنة العدالة الاجتماعية وضعت بعض المعايير التي تخص تنظيم الدعم، وتم إجراء تنقية لملايين من المواطنين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عدد المستفيدين من الدعم حاليًّا أكثر مما ينبغي، موضحًا أنه قد يكون هناك أشخاص مستحقون لكن غير موجودين في المنظومة.

وأشار إلى أنّ الدعم كان في السابق حوالي 36 مليار جنيه أما الآن فأصبح 87 مليار جنيه لدعم السلع والمنتجات الغذائية، لافتًا إلى أن قواعد المستفيدين من دعم السلع الآن بلغت 64 مليون مواطن وهو رقم بحاجة إلى إعادة النظر وتقييم الموقف لضبط المنظومة.

وأوضح أنّ الخبز يحصل على دعم كبير، ويجب تحويله إلى نقدي لمنع التلاعب لأنه كلما اختلف سعر السلعة التي تحتوي على سعرين في السوق يكون الفساد فيها أكثر سهولة.

وأفاد بأنّ مصر لديها 76 صومعة للقمح على مستوى الجمهورية بطاقة استيعابية 3.4 مليون طن، واستطاعت ضبط المنظومة، وأن عدد المستفيدين من منظومة الخبز 72 مليون مواطن.

ولفت إلى أنه خلال العامين الماضيين لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية، رغم أن مصر تستورد 92% من احتياجاتها من الزيوت، وهو ما أحدث زيادات سعرية في بعض السلع.