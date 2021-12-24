قال الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إنّ الصعيد عاني من الإهمال على مدار 40 عاما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "نجني ثمار زرعت منذ 2014 في محافظات الصعيد"، مشيرًا إلى أن إنفاق 375 مليار جنيه على صعيد مصر منذ عام 2015، بينها 10 مليارات على البنية التحتية.

وتابع: "عملنا على ملف التكتلات الاقتصادية، عمل البرنامج امتد إلى أسيوط والمنيا، ثم التعميم في باقي المحافظات"، مشددًا على الاهتمام الرئاسي بالتنمية المحلية في الصعيد.

وأشار إلى أن الصعيد حصل على نصيب الأسد من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة تضم 35 مركزا، موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مستمر حتى نهاية 2023.

