بابا الفاتيكان يشيد بدور موظفي الصحة في مقابلة بمناسبة الكريسماس

قدم بابا الفاتيكان، فرنسيس الشكر لموظفي الرعاية الصحية، لما قاموا به من جهود، وذلك في مقابلة بمناسبة عيد الميلاد(الكريسماس).

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية/85 عاما/ لصحيفتي (لا ستامبا) و(لا ريبابليكا) الإيطاليتين "غالبا لا نعترف بعظمة العمل اليومي لهؤلاء الأطباء والممرضات والموظفين الصحيين، وبدلا من ذلك، يتعين علينا جميعا أن نكون ممتنين لكل واحد فيهم".

وأضاف أنه يفكر أيضا في هذا الوقت من العام في الأطفال المرضى، الذين يتعين عليهم أن يقضوا العيد في المستشفى.

يذكر أنه في مطلع يوليو الماضي، قضى فرنسيس عشرة أيام في عيادة في روما، بعد عملية في الأمعاء.

وقال لمحطة "كوب" الإذاعية الأسبانية، بعد ذلك ببضعة أسابيع إن ممرضة أنقذت حياته في ذلك الوقت.