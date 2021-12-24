وزير الإعلام اليمني: النظام الإيراني يسعى لتحويل البلاد لبؤرة للأنشطة الإرهابية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم /الخميس/ إن النظام الإيراني يسعى لتحويل البلاد إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية، ونشر الفوضى والعنف وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.

وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن محاولات مليشيا الحوثي المتكررة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وأسلوب تنفيذ تلك العمليات عبر الزوارق المفخخة التي يتم التحكم بها عن بعد، تكشف عن عمل منظم يحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، ويستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية‏.

وثمن الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد اهم الممرات الدولية، والتي تكللت بإحباط 99 هجوما إرهابيا حوثيا باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي‏، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".