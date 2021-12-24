 السلطات الروسية توقف جنديا بتهمة العمالة لصالح الاستخبارات الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الروسية توقف جنديا بتهمة العمالة لصالح الاستخبارات الأوكرانية

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 6:44 م

أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، توقيف جندي من المنطقة العسكرية الغربية الروسية بتهمة الخيانة والعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية، في ظل توتر ومخاوف من تصعيد عسكري بين موسكو وكييف.

وقال الجهاز، في بيان حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة: "ألقى ضباط جهاز الأمن الفدرالي القبض على جندي من المنطقة العسكرية الغربية في محافظة فورونيج للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي الخيانة العظمى".

وأضاف البيان، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية جنّدت الجندي الروسي، والذي جمع معلومات بشأن أنشطة القوات المسلحة الروسية وتحركاتها، وهو ما اعتبرته تهديدا للقدرة العسكرية للبلاد.

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