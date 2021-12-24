 ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لسرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لسرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 1:56 م | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 1:56 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحـث قسـم شـرطة منـشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بتكوين تشكيل عصابي تخصـص نـشـاطه الإجرامـى فـى سـرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 حـوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بتصرفهما فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئى النية" (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الجيزة) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما السيارتان المستولى عليهما.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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