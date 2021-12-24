ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يدينون مالي لتجنيد مرتزقة روس

وجهت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى اتهامات للحكومة في مالي بجلب مرتزقة من شركة "فاجنر" الروسية إلى البلاد، قائلة في بيان يوم الخميس إن هذه الخطوة تقوض عملية السلام.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية "نحن الشركاء الدوليون ملتزمون بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين ومكافحة الإرهاب، وندين بشدة نشر قوات المرتزقة على أراضي مالي".

وجاء في البيان "نأسف بشدة لاختيار السلطات الانتقالية في مالي استخدام الأموال العامة الشحيحة بالفعل لدفع أجور المرتزقة الأجانب بدلا من دعم القوات المسلحة للبلاد والخدمات العامة من أجل صالح الشعب المالي".

وقال الشركاء إنهم على دراية بمشاركة الحكومة الروسية في تقديم دعم مادي لنشر مجموعة فاجنر في مالي. ودعوا روسيا إلى "العودة إلى السلوك المسؤول والبناء في المنطقة".

ولم يتسن على الفور الوصول إلى أي شخص في مالي للرد على ذلك.

وتسبب ما أثير بشأن نشاط المرتزقة الروس في مالي في مخاوف واسعة النطاق بين القادة في أوروبا في سبتمبر، حيث دعا العديد منهم إلى مراجعة أو إنهاء البعثات هناك.

وينتشر حوالي 1350 جندي ألماني في مالي ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما" وبعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في تغريدة عبر تويتر "نعتبر قرار المسؤولين في مالي بإدخال مرتزقة إلى البلاد خطأ ونأسف عليه" ، مضيفة أن هذا لن يساعد في تحسين الأمن في مالي وتعهدت بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين بشأن القيام بتحرك أكثر حول المشاركة في مالي. وقالت إن "سلامة جنودنا ونسائنا لها الأولوية القصوى".

وتحارب فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، ضد الجماعات الإرهابية الإسلامية في منطقة الساحل الشاسعة من خلال عملية برخان. وينتشر هناك حاليا نحو 5100 جندي فرنسي.

وشهدت مالي عدم استقرار سياسي مستمر، وتعرضت لثلاثة انقلابات عسكرية منذ عام 2012. وتولت حكومة انتقالية عسكرية السلطة في مايو الماضي.

وفي الوقت نفسه، فإن هجمات المتشددين أمر شائع هناك وغالبا ما تكون مرتبطة بالجماعات الإسلامية المتطرفة.