روسيا: التدريبات اليابانية الأمريكية المشتركة قرب حدودنا تحد خطير وتهديد للأمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر التدريبات اليابانية والأمريكية المشتركة بالقرب من حدودها تهديدا لأمن روسيا في الشرق الأقصى وتحديا محتملا.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، بعد استدعائها ممثل السفارة اليابانية في موسكو، إنه تم إبلاغ الدبلوماسي الياباني بقلق موسكو على خلفية التدريبات البحرية اليابانية الأمريكية، التي بدأت في 6 ديسمبر الجاري في منطقة جزيرة هوكايدو، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن إجراء التدريبات في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود يجبر روسيا على اعتبار هذه المناورات بمثابة تحد خطير وتهديد محتمل لأمنها في الشرق الأقصى.

يذكر أنه تم استدعاء ممثل السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، لتقديم الاحتجاج.