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أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 0234 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8ر51 مليون إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 4ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 27ر5 مليون حالة، بزيادة بنسبة 4ر0 مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت مقاطعة كولومبيا زيادة بنسبة 5ر2 في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و 565.

وسجلت ولاية تينيسي أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 2172 وفاة.