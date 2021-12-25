المفتي: لماذا يُتهم من يُسدل ثوبه بأن هناك خللًا في إسلامه؟

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ظاهرة التدين الشكلي انتشرت على الساحة في الفترة الأخيرة، وتعتمد على تغليب الشكل على الجوهر.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "لابد أن يكون القلب أولًا، ولهذا وجدنًا عيوبًا كبيرة في الجانب الشكلي منه أخذ الناس بالظن وإلقاء الاتهامات جزافًا".



وضرب مثالًا على ذلك بالقول: "وجدنا فتاوى عديدة عن إسبال الثوب أو إسداله.. هل يُترك لما بعد الكعبين أم قبلهما، هناك نهي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن إسدال الثوب وجعله تحت الكعبين".



وتابع: "هناك حديث عن أعفوا اللحى وقصوا الشوارب.. نحن نقف أمام هذه النصوص، لا بالشكلية لكن بالتفسير الصحيح الذي يُمكن أن يتفق مع قواعد اللغة العربية أو مع المعاني التي قصدها رسول الله".



وتساءل المفتي عن سبب اتهاهم من يُسدل ثوبه بأن هناك خللًا في إسلامه أو أنه ارتكب معصية، بينما يتم إهمال الآراء الأخرى التي أوجدت تعديلًا لهذا الأمر.



