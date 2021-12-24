8 أفلام عرضت في مهرجان القاهرة مرشحة لجوائز الأوسكار وجولدن جلوب

أعربت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادتها باختيار عدد من الأفلام التي شاركت ضمن دورته الـ 43، للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار وترشيحات الجولدن جلوب، لعام 2022.

حيث تضمنت القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ 94 لعام 2022، 7 أفلام عرضت في المهرجان، في 5 فئات وهي "صعود" في فئة الفيلم التسجيلي، وفي فئة الفيلم الدولي "لونانا: ثور داخل الفصل"، و"قودي سيارتي"، "خلية النحل"، "صلاة من أجل المسلوبين"، كما ينافس "بيت جوتشي"، على جائزتي المكياج وتصفيف الشعر، و"الملك ريتشارد"، في فئتي الموسيقى والأغنية الأصلية

فيما تضمنت الترشيحات الخاصة بالدورة الـ 79 للجولدن جلوب، 4 أفلام مرشحة في 7 فئات، منها ٤ ترشيحات لفيلم "الملك ريتشارد"، هي أفضل فيلم "دراما" - ويل سميث، أفضل ممثل في فيلم درامي - أنجانو إليز، أفضل ممثلة مساعدة - أغنية "Be Alive"، أفضل أغنية، كما ترشحت ليدي جاجا عن فيلم "بيت جوتشي" لجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، وترشح فيلم "ابني ماد" أفضل فيلم رسوم متحركة، وفيلم "قودي سيارتي" لجائزة أفضل فيلم أجنبي.