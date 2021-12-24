إدارة بايدن تبدأ ضمان قروض لإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي

ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الخميس أنها ستدعم مشروع نبراسكا لتحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين، مقدمة أول ضمان قرض مشروط من نوعه في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يهدف المشروع التجاري لشركة مونوليث نبراسكا للطاقة والكيماويات إلى توريد الهيدروجين للقطاع الزراعي بقرض تصل قيمته إلى 04ر1 مليار دولار، بضمان وزارة الطاقة.

وسيتم استخدام نوع من أنواع الكربون المنتج بالموقع في صنع إطارات ومواد بلاستيكية ومواد أخرى.

وتمثل الخطوة إحياء لمكتب برامج الإقراض بوزارة الطاقة، والذي يهدف إلى استخدام أكثر من 40 مليار دولار في هيئة قروض لتسريع تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتعميمها.

وضمان القرض المشروط هذا هو الأول من نوعه في عهد إدارة بايدن، والأول الذي يتم تقديمه لمشروع غير نووي منذ عام 2016