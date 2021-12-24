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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، دون وقوع إصابات.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع السروجي المتفرع من شارع مستشفى الصدر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.