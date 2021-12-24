جنوب أفريقيا تعتزم وقف الحجر الصحي: 80 % من السكان يتمتعون بالحماية ضد أوميكرون

أعلنت دولة جنوب أفريقيا اعتزامها وقف تتبع المخالطين لأشخاص مصابين بمرض كوفيد-19، ووقف فرض الحجر الصحي، وذلك في إطار التوجه نحو التخفيف من التدابير الاحترازية في مواجهة الوباء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال المدير العام لإدارة الخدمات الصحية في جنوب أفريقيا في بيان أمس الخميس إنه سيجري فقط تتبع المخالطين حال حدوث تفش جماعي للوباء، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة فوستر موهالي في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الصحة أن 80 في المئة من سكان البلاد يتمتعون ببعض الحماية ضد المتحور أوميكرون بعد إصابتهم بالعدوى في السابق.

وأضاف المدير العام لإدارة الخدمات الصحية أن "الحجر الصحي كان باهظ التكلفة للخدمات الأساسية والمجتمع في ظل ابتعاد الكثير من المواطنين عن عملهم، وفقدان الدخل، فضلا عن تخلف الأطفال عن الذهاب للمدرسة"، مشيرا إلى أن السلطات الصحية لا يمكنها أبدا تحديد معظم المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وتواجه عملية التعافي من أسوأ ركود شهدته جنوب أفريقيا منذ ثلاثة عقود تقريبا، خطر التوقف نتيجة تداعيات موجة رابعة من الإصابات بالمتحور أوميكرون.