حبس صاحب ورشة لتصنيع المحولات المقلدة والخاصة بشركة الكهرباء بالمنيا

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قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار ابو الوفا عيسي، رئيس نيابات شمال المنيا، حبس "أ.ع" ٢٨ عاما، مقيم بشوشة سمالوط، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ادارة ورشة غير مرخصة لمزاولة وتصنيع وبيع الأبراج الكهربائية وضبط بحوزته مهمات كهربائية تقدر بمبلغ ٥ ملايين جنيه.

وكان اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، قد تلقى إخطارا من المقدم علاء عبد الصمد سعيد ، رئيس مباحث شرطة كهرباء وسط الصعيد بالمنيا ، بورود معلومات بقيام مصنع للاتجار فى مهمات كهربائية خاصة بشركة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء والوحدات المحلية.

وعلي الفور أمر على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح القصاص رئيس مباحث الادارة، العقيد أحمد عوض مفتش مباحث المنطقة المقدم محمد المقدم، بالإدارة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة الورشة وضبط المتهم "أ.ع"، مقيم بشوشة سمالوط، صاحب ورشة غير مرخصة لمزاولة وتصنيع وبيع الابراج الكهربائية وبحوزتة مهمات كهربائية تقدر بمبلغ ٥ ملايين جنيه.