ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن شركات طيران متعددة ألغت أكثر من 2000 رحلة جوية عشية عيد الميلاد، ما أدى إلى فوضى في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لموقع شركة FlightAware لتتبع الرحلات الجوية.



وقالت الشركة المعنية بتتبع الرحلات الجوية إنه تم إلغاء 2031 رحلة عشية عيد الميلاد على مستوى العالم ، بما في ذلك 448 رحلة في الولايات المتحدة.



وتأتي الزيادة الكبيرة في عمليات الإلغاء عشية عيد الميلاد، في الوقت الذي أدى فيه انتشار فيروس أوميكرون التاجي سريع الانتشار إلى أن شركات الطيران لم تكن قادرة على توفير طواقم عمل لرحلاتها، وفقا لصحيفة "الجارديان".



وجاء الجزء الأكبر من الإلغاءات من خمس شركات ، حيث ألغت شركة "تشاينا إيسترن" 474 رحلة ، بينما ألغت شركة "طيران الصين" 188 رحلة، وألغت شركة "يونايتد" 180 رحلة ، وألغت شركة "طيران الهند" 160 وشركة "دلتا" 127 رحلة.



واوضحت الشركات أن ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" ،هذا الأسبوع وسوء الأحوال الجوية، كان لهما تأثير مباشر على أطقم الرحلات ما اضطرهم إلى إلغاء بعض الرحلات وإخطار العملاء المتأثرين قبيل قدومهم إلى المطار.



ودعت شركات الطيران إلى تخفيف قواعد الحجر الصحي للموظفين الذين تم تطعيمهم من عشرة أيام إلى خمسة فقط في محاولة لسد العجز في الأطقم الناجم عن طول مدة الحجر.



ودعت شركات الطيران إلى تخفيف قواعد الحجر الصحي للموظفين الذين تم تطعيمهم من عشرة أيام إلى خمسة فقط في محاولة لسد العجز في الأطقم الناجم عن طول مدة الحجر.



وضجت حسابات شركات الطيران على وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات سلبية من الركاب المحبطين الذين طلبوا المساعدة بعد سلسلة من الإلغاءات عشية عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.