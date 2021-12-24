استطلاع: ثلثا الألمان يؤيدون تقييد الاختلاط بالنسبة للمطعمين أيضا

ينظر نحو ثلثي الألمان إلى فرض قيود على الاختلاط، حتى بالنسبة للمطعمين، على نحو إيجابي.

ووفقا للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، يجب أن تقتصر الاجتماعات الخاصة مع الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين، على عشرة أشخاص كحد أقصى بعد فترة وجيزة من عيد الميلاد (الكريسماس) على أبعد تقدير.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، أن 49% من الألمان ينظرون إلى هذا الإجراء على نحو "إيجابي للغاية"، بينما قيّمه 27% آخرين بأنه سلبي. ولم تحدد باقي النسبة موقفها.

وأعلنت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يوم الثلاثاء الماضي أن البلاد ستفرض قيودا وحدودا قصوى اعتبارا من الأسبوع المقبل على التجمعات الخاصة، وحفلات الملاهي الليلية المغلقة والفعاليات العامة الكبيرة، لإبطاء وتيرة تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وكان التأييد الأكبر لهذه الإجراءات بين أنصار أحزاب الخضر والاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي واليسار، بينما عارض ذلك غالبية أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

ولاقت هذه الإجراءات تأييدا واضحا بين كبار السن (بنسبة 80% لمن فوق 65 عاما)، بينما بلغت بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما 55%.