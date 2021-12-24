محكمة روسية تغرم جوجل وفيسبوك أكثر من 9 مليارات روبل

قضت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، بفرض غرامة مالية تتجاوز إجمالا تسعة مليارات روبل على شركتي "جوجل" و"فيسبوك" الأمريكيتين.



وأكدت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ("روس كوم نادزور") أن محكمة الصلح في منطقة تاغانسكي في موسكو فرضت على "جوجل" و"فيسبوك" (التي غيرت اسمها مؤخرا إلى Meta Platforms) غرامة مالية بقيمة 7.22 مليار روبل و1.99 مليار روبل على التوالي (أي أكثر من 98 مليون دولار وأكثر من 27 مليون دولار على التوالي)، بناء على مبيعاتهما السنوية.



وجاء هذان الحكمان اللذان يعدان الأولان من نوعهما في تاريخ روسيا بتهمة "مخالفة الشركتين الأمريكيتين بشكل متكرر معايير تقييد الوصول إلى المواد غير القانونية" على منصاتهما في الإنترنت، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



ولفتت الهيئة إلى أن "جوجل" و"فيسبوك" تجاهلتا مطالبها المتكررة لحذف مواد مرفوضة.



وشددت "روس كوم نادزور" على أن هذه المواد تشكل جزءا صغيرا فقط من المواد المخالفة للقانون الروسية المنشورة من قبل "جوجل" و"فيسبوك"، لافتة إلى إجمالي الغرامات المفروضة من قبل القضاء الروسي على الشركتين بلغت منذ مطلع العام الجاري 51.1 مليار روبل (أكثر من 693 مليون دولار) و83 مليار روبل (أكثر من مليار و127 مليون دولار).



وأشارت الهيئة إلى أن "جوجل" و"فيسبوك" لم تلبيا بعد مطالب روسيا لحذف 2.6 ألف وألفي مادة على التوالي، مرجحة أن الشركتين قد تواجهان المزيد من الغرامات المبنية على مبيعاتهما السنوية على هذه الخلفية.