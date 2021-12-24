آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيدة مسالمة في سنجل

شيع آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة غدير أنيس مسالمة (63 عاما)، التي ارتقت عقب دهسها من قبل مستوطن عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله.



وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله باتجاه منزلها في البلدة، ومن ثم حمل المشيعون الجثمان الذي لف بالعلم الفلسطيني وجابوا به شوارع البلدة، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.



وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، ومن ثم أدوا صلاة الجنازة على الجثمان قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.