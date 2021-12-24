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إصابة رئيس مونتينيجرو بفيروس كورونا

ميلو ديوكانوفيتش
ميلو ديوكانوفيتش
د ب أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 2:37 م
أعلن مكتب رئيس مونتينيجرو (الجبل الأسود)، ميلو ديوكانوفيتش، مساء أمس الخميس إصابة رئيس البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الرئاسي في بيان إن ديوكانوفيتش، البالغ من العمر 59 عاما، يعاني من أعراض خفيفة، ويؤدي مهامه الرسمية وهو يخضع للعزل المنزلي.

وألغى الرئيس أمس الخميس اجتماعا كان مقررا مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في العاصمة بودجوريتشا، وذلك بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وقاد ديوكانوفيتش، الذي ظل حزبه القوة السياسية المهيمنة لمدة ثلاثة عقود، مونتينيجرو للحصول على الاستقلال في عام 2006. 

ويتقاسم ديوكانوفيتش منذ نحو عام السلطة مع ائتلاف يضم الأحزاب التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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