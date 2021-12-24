خبير ياباني لعلاج متولي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية

قال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها محمود متولي، لاعب الفريق، في قطر على هامش وجود بعثة الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي، أكدت تعرضه لمزق في العضلة الأمامية، ويخضع للعلاج والتأهيلي في مدينة أسباير التي تضم مراكز متطورة عالميا في علاج الإصابات الرياضية.
وقال أبوعبلة، إن الخبير الياباني «سون» هو الذي يشرف على متابعة حالة «متولي» طبيا، فيما يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز، مشيرا إلى أن الفترة المقدرة لبقائه في قطر تصل إلى أسبوعين.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، والخبير الإنجليزي الذي يشرف على مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيلي؛ للاطمئنان على حالته بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.
وأجرى متولي فحوصات طبية داخل مستشفى سبيتار الطبي في قطر المتخصص في مجال الطب الرياضي، على هامش وجود البعثة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم الترتيب لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.