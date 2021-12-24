إصابة الزعيم الروحي للأرثوذكس الشرقيين في العالم بكوفيد-19

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أصيب البطريرك المسكوني بارثولوميو الأول بطريرك القسطنطينية، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس الشرقيين في العالم، بفيروس كورونا حيث جاءت نتيجة اختباره إيجابية بكوفيد-19، حسبما أعلن مكتبه اليوم الجمعة.

وقالت البطريركية في إسطنبول في بيان إن رئيس الأساقفة / 81 عاما/ والذي كان قد تم تطعيمه "لديه حاليا أعراض طفيفة، لكن حالته العامة طيبة".

ووفقا للبيان، دعا بارثولوميو الأرثوذكس الشرقيين للحصول على اللقاح ونقل أمنياته الطيبة بعيد الميلاد.

وخلال زيارة للولايات المتحدة في أكتوبر، دخل بارثولوميو الأول المستشفى في واشنطن حيث خضع لجراحة في القلب.