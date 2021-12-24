مصطفى بكري عن الراحلة زينب الكفراوي: أيقونة المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقبل رأس الفدائية الراحلة زينب الكفراوي أثناء تكريمه لها عام 2017

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي هي أيقونة المقاومة الشعبية، وواحدة من العلامات المهمة في النضال ضد العدوان الثلاثي، لذا كرمها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للراحلة زينب الكفراوي كان رسالة بأن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين والمناضلين، فكان أفضل تكريم لها في الحياة، وأيضا بعد رحيلها كانت جنازتها شعبية عبرت عن احتفاظ ذاكرة الوطن بما قدمته الفدائية.

وتابع أن ملحمة بورسعيد التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر، خالدة في قلوب وعقول المصريين، حينما اتحد الجيش مع الشعب عام 1956 للدفاع عن الأرض.

وقال: "انطلقت كتائب الفدائيين في كل مكان، قاتلوا من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع، ليسقط الشهداء أثناء دفاعهم عن الوطن، لكن ذكرى النضال تبقى خالدة، لأن الرجولة ظهرت بمعناها الحقيقي".

وتعد الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوي، أيقونة المقاومة الشعبية النسائية ببورسعيد، أثناء العدوان الثلاثى على المدينة الباسلة عام 1956، تمتلك تاريخًا مشرفًا فى سجلات الفدائيين بمنطقة القناة بشكل عام، وبمحافظة بورسعيد بشكل خاص، وأقحمت اسمها وسط أعلى قائمة المقاومة، ضد العدوان الثلاثى على مصر، عندما سُجّلت فى قوائم الفدائيين كأول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية فى حرب العدوان الثلاثى.

- يذكر أيضاً أن الفدائية البورسعيدية زينب الكفراوى هى أول سيدة تنضم للمقاومة الشعبية لصد العدوان الثلاثى على بورسعيد وعمرها 15 عاما، وبدأ نضالها بتوزيع المنشورات لحث المواطنين على مقاومة الاحتلال.

- شاركت فى عدد من البطولات فى مواجهة العدوان الثلاثى والاحتلال البريطانى الفرنسى للمدينة الباسلة، أبرزها المساعدة فى إخفاء الضابط البريطانى "مير هاوس"، ابن عمة ملكة بريطانيا، حيث لعبت دورًا هامًا فى عملية إخفائه.

- قامت بأخطر عملية لنقل أسلحة وقنابل من مخبأ سرى إلى القوات المصرية.

- والدها كان يعمل بقسم شرطة العرب ببورسعيد وساعدها فى الانضمام لمعسكر الحرس الوطنى لتلقى التدريب قبل الانضمام لصفوف الفدائيين.

- ساعدت هى والدها فى إخفاء مستندات هامة تخص قسم الشرطة حتى لا يتمكن الإنجليز من الوصول إليها.

- نجحت فى إيصال الأسلحة للفدائيين ليواصلوا مقاومتهم، ووزعت المنشورات وشاركت فى حملة لجمع التبرعات من المواطنين، لتسليح الجيش المصرى، لحماية الوطن من الاحتلال، تحت شعار "سلح جيش أوطانك واتبرع لسلاحه علشانى وعلشانك".

- تدربت على حمل السلاح قبل الحرب والعدوان، هى وزملائها الطالبات فى مدرسة المعلمين، حيث كانت من الحرس الوطنى فى معهد المعلمات فى مدينة بورسعيد، لذلك تم تدريبهن على السلاح.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفدائية البورسعيدية "زينب الكفراوى، على هامش فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، والذي عُقد عام 2017 بمشاركة 1200 شاب وفتاة، من أبناء محافظات القناة وسيناء، وقبل الرئيس رأسها، تقديرًا لدورها الكبير فى مقاومة الاحتلال، ومحافظة بورسعيد تحملت تكاليف علاجها لفترة طويلة.

وتوفيت الفدائية الراحلة زينب الكفراوي يوم 7 مارس 2020.