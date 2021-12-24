روسيا: رئيس أذربيجان لعب ببراعة دورا حاسما في الانتصار في حرب كاراباخ

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ذكر الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن التعاون الثقافي الدولي، ميخائيل شفيدكوي، أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لعب بالطبع دورا حاسما في الانتصار في حرب كاراباخ الثانية وأنه قام به ببراعة.

وقال شفيدكوي لوكالة ترند للأنباء الأذربيجانية "لطالما قال الرئيس إلهام علييف إنه إذا لم يتم حل المسألة سلميا ،فسوف تحل بالوسائل العسكرية ".

وأضاف الممثل الخاص "من البداية، اتخذ الرئيس الأذربيجاني موقفا حاسما في عودة تلك الأراضي التي خسرتها البلاد نتيجة للحرب في أوائل تسعينيات القرن الماضي".

وقال "الدور الشخصي للرئيس إلهام علييف في استعادة وحدة الأراضي الأذربيجانية مرتفع".

وشدد شفيدكوي على أن الرئيس الأذربيجاني أولى اهتماما كبيرا لتزويد الجيش بأحدث الأسلحة. وفي تلك الحالة، جدارة الرئيس الأذربيجاني واضحة".

وأضاف "الرئيس علييف سياسي ويفهم جيدا أن أي نصر يتطلب آفاقا في العلاقات مع الدول المجاورة".

وقال الممثل الخاص "من هذا المنطلق، فأنه بينما يحافظ الرئيس الأذربيجاني على سلامة الأراضي الأذربيجانية، وضع بلا شك سلامة الأراضي الأرمينية في الحسبان.. وهذا يؤكد أيضا على ذكائه السياسي".